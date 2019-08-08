Крыши в Петербурге хотят опутать «греющим кабелем», чтобы избавить от сосулек
До сих пор с сосульками на крышах в Санкт-Петербурге боролись примерно так. Есть надежда, что уже будущей зимой ситуация изменится.Фото: Артем КИЛЬКИН
Вечная борьба Смольного с сосульками как никогда близка к развязке. Вице-губернатор Николай Бондаренко предлагает укладывать «греющий кабель» на потенциально опасные крыши. Такие дома в городе уже есть. Но есть несколько аргументов против
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. За и против подогрева крыш в борьбе с сосульками
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