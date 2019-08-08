2019-08-08T21:01:28+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Крыши в Петербурге хотят опутать «греющим кабелем», чтобы избавить от сосулек

До сих пор с сосульками на крышах в Санкт-Петербурге боролись примерно так. Есть надежда, что уже будущей зимой ситуация изменится.До сих пор с сосульками на крышах в Санкт-Петербурге боролись примерно так. Есть надежда, что уже будущей зимой ситуация изменится.Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечная борьба Смольного с сосульками как никогда близка к развязке. Вице-губернатор Николай Бондаренко предлагает укладывать «греющий кабель» на потенциально опасные крыши. Такие дома в городе уже есть. Но есть несколько аргументов против

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. За и против подогрева крыш в борьбе с сосульками

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6 Августа 2019 18:33 - 18:40

Картина дня в Петербурге

Тема: Петербургские водители – об ужесточении наказания за помеху «скорой»: «Как будут доказывать связь с гибелью пациента, непонятно»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
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