2019-08-19T23:26:42+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Боярский – о судействе на матче «Зенит» – «Ахмат»: «Это все равно, что врач поставил неверный диагноз, и пациент умер»

Боярский уверен, что, «если бы не судья, все было бы нормально».Боярский уверен, что, «если бы не судья, все было бы нормально».Фото: архив КП

Туктамышева предлагает арбитру матча Алексею Матюнину судить матчи «Амкара» и «Тосно». Глава Газпрома Алексей Миллер сравнивает футбольное поле с кукурузным (по следам героической посадки самолета в Подмосковье). А Дзюбе и Семаку грозит дисквалификация

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Козлы со свистками, козлы отпущения а также чучело Туктамышевой

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