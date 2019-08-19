Боярский – о судействе на матче «Зенит» – «Ахмат»: «Это все равно, что врач поставил неверный диагноз, и пациент умер»
Боярский уверен, что, «если бы не судья, все было бы нормально».Фото: архив КП
Туктамышева предлагает арбитру матча Алексею Матюнину судить матчи «Амкара» и «Тосно». Глава Газпрома Алексей Миллер сравнивает футбольное поле с кукурузным (по следам героической посадки самолета в Подмосковье). А Дзюбе и Семаку грозит дисквалификация
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Козлы со свистками, козлы отпущения а также чучело Туктамышевой
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