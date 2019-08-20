Штрафы за неоплату парковки в центре Петербурга начнут приходить осенью?
Зона платных парковок в Петербурге работает с 2015 года. Но пока приносит только убыткиФото: Олег ЗОЛОТО
Вице-губернатор Эдуард Батанов заявил, что в августе-сентябре все проблемы с передачей персональных данных водителей будут решены. Но как именно - не сказал. Эксперты сильно сомневаются - потому что такие заявления мы слышали уже много раз
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Смольный обещает штрафовать водителей за неоплату парковки уже осенью
00:00
00:00