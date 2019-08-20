2019-08-20T21:03:33+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Штрафы за неоплату парковки в центре Петербурга начнут приходить осенью?

Зона платных парковок в Петербурге работает с 2015 года. Но пока приносит только убыткиЗона платных парковок в Петербурге работает с 2015 года. Но пока приносит только убыткиФото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор Эдуард Батанов заявил, что в августе-сентябре все проблемы с передачей персональных данных водителей будут решены. Но как именно - не сказал. Эксперты сильно сомневаются - потому что такие заявления мы слышали уже много раз

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Смольный обещает штрафовать водителей за неоплату парковки уже осенью

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19 Августа 2019 18:33 - 18:46

Картина дня в Петербурге

Тема: Боярский – о судействе на матче «Зенит» – «Ахмат»: «Это все равно, что врач поставил неверный диагноз, и пациент умер»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
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