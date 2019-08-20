2019-08-20T21:15:20+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

«Она лучше всех в семье плавала»: Девочка, руку которой засосало в трубу бассейна в турецком отеле, до сих пор в коме

Беда со школьницей из Петербурга произошла во время отдыха в Турции. В бассейне руку девочки затянуло в трубу.Беда со школьницей из Петербурга произошла во время отдыха в Турции. В бассейне руку девочки затянуло в трубу.Фото: СОЦСЕТИ

За жизнь ребенка уже два дня борются врачи. Родители добились права остаться вместе с ребенком, хотя туристическая страховка оплачивает проживание только одного из них. А что касается причин, то судя по всему в сливе не было решетки

Застряла в сливе бассейна и захлебнулась. 12-летняя девочка из Петербурга впала в кому в турецком отеле

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 16.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
19 Августа 2019 18:33 - 18:46

Картина дня в Петербурге

Тема: Боярский – о судействе на матче «Зенит» – «Ахмат»: «Это все равно, что врач поставил неверный диагноз, и пациент умер»

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (812) 418-37-73+7 921 974 38 00+7 921 974 38 00
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Заезд на ЗСД с Левашовского закроют на двое суток из-за ремонта
Синоптики обещают Петербургу дожди
Власти Петербурга помогут девочке, которая чуть не погибла в бассейне в Турции
РПЦ просит передать ей собор Архангела Михаила в Ломоносове
Намыв Васильевского острова продают за четыре с половиной миллиарда рублей
Самолет до Мюнхена вернулся в Пулково из-за трещины в стекле
Паспарту из «Форта Боярд» впервые посетит Кронштадт
«Велес» выпустил на свободу корзину ежиков
Суд арестовал больше 3 миллиардов рублей на счетах петербургского бизнесмена
За жестокое избиение матери петербуржец сядет на два года
В Ленобласти из-за упавшего с лестницы малыша под суд пойдет работница управляющей компании
По Волхову впервые за 50 лет прошел круизный лайнер
Суд арестовал петербуржца, который изнасиловал школьницу в машине
В Сестрорецке снесли незаконную станцию вейкбординга
В ГИБДД объяснили, как патрульный Мерседес оказался в стене дома на Невском
Полиция поймала водителя, сбившего насмерть 16-летнюю велосипедистку под Лугой
В пяти парках Петербурга появится бесплатный Wi-Fi
В гости к «Шерлоку Холмсу»: Дачу Гаусвальд откроют для посетителей
80-летнюю нелегалку из Китая нашли мертвой на окраине Петербурга
Четверо детей отравились десертом на дне рождения в пиццерии
15-летняя дочь пыталась вытащить упавшую под поезд мать - обе остались без рук
На набережных рек и каналов, с которых падают в воду, могут поставить заборы