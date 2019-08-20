«Она лучше всех в семье плавала»: Девочка, руку которой засосало в трубу бассейна в турецком отеле, до сих пор в коме
Беда со школьницей из Петербурга произошла во время отдыха в Турции. В бассейне руку девочки затянуло в трубу.Фото: СОЦСЕТИ
За жизнь ребенка уже два дня борются врачи. Родители добились права остаться вместе с ребенком, хотя туристическая страховка оплачивает проживание только одного из них. А что касается причин, то судя по всему в сливе не было решетки
Застряла в сливе бассейна и захлебнулась. 12-летняя девочка из Петербурга впала в кому в турецком отеле
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