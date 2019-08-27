Поменяем за пару недель: В метро рассказали, когда на схемах появятся станции Фрунзенского радиуса
Пять дней осталось до открытия южной части фиолетовой ветки. Сегодня станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» появились на картах Яндекса. А в администрации подземки пока не готовы сказать, когда начнут менять схемы и указатели
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Новые станции метро появились на картах, пока только в Яндексе. А в администрации подземки не называют дату, когда откроется Фрунзенский радиус