2019-08-28T10:14:38+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Поменяем за пару недель: В метро рассказали, когда на схемах появятся станции Фрунзенского радиуса

Метрополитен готов менять схемы на новые, вопрос лишь в том, когда откроются новые станцииМетрополитен готов менять схемы на новые, вопрос лишь в том, когда откроются новые станцииФото: Артем КИЛЬКИН

Пять дней осталось до открытия южной части фиолетовой ветки. Сегодня станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» появились на картах Яндекса. А в администрации подземки пока не готовы сказать, когда начнут менять схемы и указатели

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Новые станции метро появились на картах, пока только в Яндексе. А в администрации подземки не называют дату, когда откроется Фрунзенский радиус

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