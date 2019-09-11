2019-09-12T10:09:02+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Беглов объявлен победителем губернаторской гонки. А муниципальные выборы в Петербурге могут быть объявлены самыми грязными в истории

Александр Беглов победил на выборах губернатора ПетербургаАлександр Беглов победил на выборах губернатора ПетербургаФото: Олег ЗОЛОТО

Через три дня после выборов городской избирком объявил официальные результаты - Беглова 64,43%. А на муниципальных выборах - пипец, если верить скандальной аудиозаписи переговоров между начальником УИК 11 и вышестоящим ТИКом

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Беглов объявлен губернатором, выборы - рекордно чистыми. А на муниципальный выборах - какой-то адский фестиваль безумия

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