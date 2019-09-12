Санкт-Петербург может стать первым городом с четырехдневной рабочей неделей. Или не может
Петербург может стать пилотной площадкой для введения четырехдневной рабочей неделиФото: Артем КИЛЬКИН
Обсуждаем плюсы и минусы идеи премьер-министра Дмитрия Медведева, которую приземлила на Петербург завкафедрой РАНХиГС Инесса Тарусина. И слушаем, что думают по этому поводу Боярский, Стогов, Селин, Ургант и экономист Никита Кричевский.
От работы даже кони дохнут: обсуждаем плюсы и минусы эксперимента по введению четырехдневной рабочей недели в Петербурге
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