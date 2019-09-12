Жириновский заявил, что Петербург никогда больше не будет столицей России
Владимир Жириновский считает, что войска НАТО находятся слишком близко к Петербургу, чтобы наш город стал столицейФото: Иван МАКЕЕВ
По мнению лидера ЛДПР, это опасно в военном плане. Обсуждаем с военным экспертом Алексеем Подберезкиным и писателем Наумом Синдаловским, в чем прав Жириновский, и куда уместнее перенести столицу. СПОЙЛЕР: чиновников нужно отправить в Сибирь
КАРТИНА ДНЯ. Жириновский заявил, что Петербург уже никогда не станет столицей России. А оно нам надо?
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