В торговом центре «Галерея» охранники магазина одежды жестоко избили двух покупателей
Артем рассказал, как его избили охранники Фото: ДТП и ЧП Петербурга/Личная страница героя публикации
Служба безопасности заподозрила парней в краже, которую они, по их словам, не совершали. Результат - перелом носа и челюсти, выбиты пять зубов. Обсуждаем, какие права есть у охранников, а каких на самом деле нет
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Может ли охранник в торговом центре досматривать или обыскивать покупателя?
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