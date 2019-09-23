2019-09-24T16:59:46+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

В торговом центре «Галерея» охранники магазина одежды жестоко избили двух покупателей

Артем рассказал, как его избили охранники Фото: ДТП и ЧП Петербурга/Личная страница героя публикацииАртем рассказал, как его избили охранники Фото: ДТП и ЧП Петербурга/Личная страница героя публикации

Служба безопасности заподозрила парней в краже, которую они, по их словам, не совершали. Результат - перелом носа и челюсти, выбиты пять зубов. Обсуждаем, какие права есть у охранников, а каких на самом деле нет

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Может ли охранник в торговом центре досматривать или обыскивать покупателя?

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18 Сентября 2019 18:41 - 18:46

Картина дня в Петербурге

Тема: Умер скандальный экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен - футболист, дравшийся на поле с Радимовым и замеченный на пьянках с Аршавиным

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
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