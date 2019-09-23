С вещами на выход: с 1 октября в Санкт-Петербурге закроют 44 хостела
С 1 октября вместо хостелов в жилых домах могут размещаться только квартиры под посуточную арендуФото: Артем КИЛЬКИН
Судьба еще трехсот мини-гостиниц до сих пор под вопросом. Но эксперты говорят, что отельеры нашли способ обойти запрет - хостелы будут переделывать под съемные квартиры и сдавать их посуточно и покомнатно
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. А получилась, как всегда - владельцы хостелов научились обходить закон Галины Хованской
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