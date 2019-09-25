Новое правительство Петербурга: ЗакС одобрил кандидатуры вице-губернаторов, предложенные Бегловым
Итогом заседания стало подписание совместного плана законопроектной работы. Свои подписи на документе поставили Александр Беглов и Вячеслав Макаров. Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга
Правда, не единогласно - в Мариинском дворце были довольно громкие голоса против чиновников, ответственных за строительство метро и уборку снега
Новые-старые вице-губернаторы: Батанов обещает открытие Фрунзенского радиуса. Бондаренко - новую снегоуборочную технику. Совершаева - новые видеокамеры ГИБДД
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