«Зенит» без своих лидеров вышел в 1/8 Кубка России
Роберт Мак стал автором победного гола в матче с "Енисеем"Фото: Артем КИЛЬКИН
В матче против красноярского «Енисея» не сыграли Дзюба, Жирков, Барриос, Иванович, Лунев, Азмун. Получилось 1:2 в нашу пользу. А еще обсуждаем победу Петербурга в борьбе за право провести финал Лиги Чемпионов в 2021 году
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. «Зенит» в 1/8 финала Кубка России, а в Петербурге будет «sex» - через полтора года мы принимаем финал Лиги чемпионов
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