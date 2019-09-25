2019-09-25T20:56:50+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

«Зенит» без своих лидеров вышел в 1/8 Кубка России

Роберт Мак стал автором победного гола в матче с "Енисеем"Роберт Мак стал автором победного гола в матче с "Енисеем"Фото: Артем КИЛЬКИН

В матче против красноярского «Енисея» не сыграли Дзюба, Жирков, Барриос, Иванович, Лунев, Азмун. Получилось 1:2 в нашу пользу. А еще обсуждаем победу Петербурга в борьбе за право провести финал Лиги Чемпионов в 2021 году

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. «Зенит» в 1/8 финала Кубка России, а в Петербурге будет «sex» - через полтора года мы принимаем финал Лиги чемпионов

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Картина дня в Петербурге

Тема: Умер скандальный экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен - футболист, дравшийся на поле с Радимовым и замеченный на пьянках с Аршавиным

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
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