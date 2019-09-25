«Офники»: школьник, жестоко избивший одноклассника в Ленобласти, оказался участником околофутбольной субкультуры
Антон - старший из трех сыновей. И теперь его обвиняют в жестоком избиении одноклассникаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Парню 11 лет, жители города Коммунар утверждают, что уже три года жаловались на него в школу, в полицию и в местную администрацию. Но власти закрывали глаза на бесчинства, которые он творил. Почему?
Головы полетят: детский омбудсмен Ленобласти едет разбираться со школьным беспределом в Коммунаре
00:00
00:00