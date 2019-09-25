2019-09-25T21:06:46+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

«Офники»: школьник, жестоко избивший одноклассника в Ленобласти, оказался участником околофутбольной субкультуры

Антон - старший из трех сыновей. И теперь его обвиняют в жестоком избиении одноклассникаАнтон - старший из трех сыновей. И теперь его обвиняют в жестоком избиении одноклассникаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Парню 11 лет, жители города Коммунар утверждают, что уже три года жаловались на него в школу, в полицию и в местную администрацию. Но власти закрывали глаза на бесчинства, которые он творил. Почему?

Головы полетят: детский омбудсмен Ленобласти едет разбираться со школьным беспределом в Коммунаре

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18 Сентября 2019 18:41 - 18:46

Картина дня в Петербурге

Тема: Умер скандальный экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен - футболист, дравшийся на поле с Радимовым и замеченный на пьянках с Аршавиным

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
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