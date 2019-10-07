Не прошло и недели - траволаторы на только что открытой «Дунайской» встали
Эскалаторы на "Дунайской" работают нормально. а вот траволаторы, при входе, - нетФото: Олег ЗОЛОТО
В администрации подземки и в «Метрострое» говорят, что это нормально - идет процесс устранения замечаний. А губернатор Александр Беглов строит планы - в следующий раз Петербург получит новые станции метро только через 3-4 года
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. На «Дунайской» снова устраняют недоделки, а Беглов обещает открыть новые станции метро. Только через три года
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