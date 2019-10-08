В Петербурге становится тише
В Петербурге полицейским разрешат штрафовать за нарушение "закона о тишине".Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
Смольный опубликовал проект постановления, по которому за нарушение закона о тишине штрафы будет выписывать полиция, а не чиновники из комитета по законности, как сейчас. Потому что по ночам чиновники спят, а полиция нет. Но это будет стоить денег
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. За тишину по ночам теперь будем платить мы, налогоплательщики - по 10 миллионов в год в адрес полиции
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