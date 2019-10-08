Смотровые площадки с бесплатными биноклями таинственно исчезли в Санкт-Петербурге
Смотровые площадки с бесплатными биноклями быстро стали маленькой местной достопримечательностью, но меньше чем за неделю бесследно и таинственно исчезлиФото: СОЦСЕТИ
Так же таинственно, как и появились. Ни в администрации Василеостровского района, ни в предприятии «Мостотрест», которое заведует набережными, так и не разобрались, кто разрешил установку биноклей, кто поставил и кто их демонтировал
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Загадочная история с бинокулярами на Ваське
00:00
00:00