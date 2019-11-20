Миллиард рублей украли в Петербурге на водопроводной воде
Ущерб от махинаций со счетами за электричество в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» оценивается в миллиард рублейФото: Артем КИЛЬКИН
Полиция нагрянула с обысками по 40 адресам, связанным с бывшим руководством ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Есть подозрения, что предприятие годами переплачивало коммерсантам за электричество, закладывая переплаты в тариф на воду
Миллиард рублей украли в Петербурге на обыкновенный водопроводной воде
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