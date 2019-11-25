Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Год 1981 - первые концерты на Рубинштейна
Александр Донских, Алексей Цветков и Александр Семенов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Артем КИЛЬКИН
Музыкант групп «Зоопарк» и «Земляне» Александр Донских и президент Петербургского рок-клуба Александр Семенов вспоминают атмосферу и события, связанные с созданием клуба на Рубинштейна: от танцев на столах до стукачей из милиции и КГБ
ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ Ленинградского рок-клуба. Год 1981 - первые концерты на Рубинштейна
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