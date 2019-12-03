2019-12-03T20:17:47+03:00
Тема дня. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Чем дышат жители Петербурга после сожжения 4 тысяч тонн каучука в Шушарах

Мощнейший пожар полностью уничтожил ангар со стройматериалами и химикатами. Фото: МЧС РФ по СПбМощнейший пожар полностью уничтожил ангар со стройматериалами и химикатами. Фото: МЧС РФ по СПб

Полностью сгорел ангар площадью в 12 тысяч квадратных метров. Кроме каучука огонь уничтожил еще тысячу тонн фанеры и (по некоторым данным) 200 тонн технического углерода, 100 тонн нитрата кальция. Роспотребнадзор уверяет, что в воздухе ничего опасного нет

ТЕМЫ ДНЯ. Чем дышат жители Петербурга после сожжения 4 тысяч тонн каучука в Шушарах

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 5.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (812) 418-37-73+7 931 398 92 92+7 931 398 92 92
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
«Компромисс» Сергея Довлатова с его дарственной надписью выставили на аукцион
Посетительница бара во Всеволожске не захотела прекращать кутеж и вырубила управляющего бутылкой, обобрав его до нитки
Семак вошел в топ-10 главных тренеров «Зенита» по количеству побед
В 2019 году между Петербургом и Финляндией на 21% вырос товарооборот
В Выборге неизвестные сливали нефтепродукты в огромный котлован
В Петербурге собираются внедрить опыт Финляндии по созданию комфортной городской среды
«Вывозили из операционной на каталках»: Пациентов Детской горбольницы №1 срочно эвакуировали из-за ложного минирования
Две сестры-блокадницы Ленинграда, проживающие в Финляндии, получили памятные знаки
Михаил Пиотровский заверил, что коллекция скифских древностей вернется обратно в Крым, а не на Украину
Гигантский пожар в Шушарах потушили спустя 17 часов
Стали известны подробности страшного падения голой школьницы с 14 этажа дома в Калининском районе
Вечер без кино и шоппинга: 3 декабря в Петербурге повсеместно эвакуируют торговые центры
Фан-клуб «Зенита» вступился за болельщиков «Спартака», посаженных в спецприемник
Члена ОПГ, угонявшего микроавтобусы в Петербурге, отправили за решетку на 4 года
В Петербурге объявят бой кальянным
7 декабря в Санкт-Петербурге пройдет региональная конференция в рамках AI Journey, посвященная искусственному интеллекту и анализу данных
Хамоватая женщина орала матом и распугала пассажиров петербургского метро
Лежаки, туалеты и Wi-Fi появятся на пляжах Петербурга
Перевозчики рассказали о востребованности ночного транспорта в Петербурге
За два дня гололеда на улицах пострадали 200 петербуржцев
Судимый за убийство петербуржец напал с ножом на родного брата
В Петербурге может появиться училище имени Виктора Цоя
Нерпа-путешественница из Финского залива удивила исследователей своим поведением
В Петербурге начали выдавать первые паспорта болельщика ЕВРО-2020
Собака стала виновницей тройного ДТП в Парголово
Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря
В «Ленфильме» рассказали, как Лобода била Линдеманна хрустальной пепельницей