Чем дышат жители Петербурга после сожжения 4 тысяч тонн каучука в Шушарах
Мощнейший пожар полностью уничтожил ангар со стройматериалами и химикатами. Фото: МЧС РФ по СПб
Полностью сгорел ангар площадью в 12 тысяч квадратных метров. Кроме каучука огонь уничтожил еще тысячу тонн фанеры и (по некоторым данным) 200 тонн технического углерода, 100 тонн нитрата кальция. Роспотребнадзор уверяет, что в воздухе ничего опасного нет
ТЕМЫ ДНЯ. Чем дышат жители Петербурга после сожжения 4 тысяч тонн каучука в Шушарах
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