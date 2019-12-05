Впервые пенсионерка из Петербурга, выигравшая 500 млн рублей в лотерею, рассказала о своей жизни в новом статусе миллионера
В новогодней государственной лотерее пенсионерка Любовь Догорова из Петербурга выиграла полмиллиарда рублей.
Пенсионерка, подрабатывала гардеробщицей в спортивном комплексе. 500 миллионов рублей – это самый крупный лотерейный выигрыш в Ленинградской области и второй по величине в России.
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