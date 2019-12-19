Петербург и Ленобласть будут налаживать мусорные связи - после пресс-конференции Путина
Владимир Путин считает, что нужно не только строить заводы по переработке мусора по новейшим технологиям, но и объяснять людям, как это влияет на здоровье и экологиюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Один из журналистов заявил президенту, что Северная столица «заваливает» мусором Ленинградскую область - в связи с тем, что в Петербурге так и не началась мусорная реформа. Власти обещали активизироваться
ТЕМА ДНЯ. Владимир Путин и мусорные взаимоотношения между Петербургом и Ленобластью
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