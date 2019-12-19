Путин – на вопрос о больнице имени Боткина: «Ситуация там действительно не лучшая, если не сказать «печальная»
Над лебедями, по словам Екатерины Надольской, «ржут уже все иностранцы». Фото: Предоставлено Екатериной Надольской
Петербургская журналистка пожаловалась президенту на состояние крупнейшей и старейшей инфекционной клиники России. Битые стекла, мыши, тараканы и ЖКХ-арт в виде лебедей из шин. Путин обещал поговорить с коллегой Бегловым
ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Владимир Путин и «лебеди» из автомобильных шин в Боткинской больнице
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