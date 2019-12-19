2019-12-19T21:14:14+03:00
Тема дня. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

«Я боролся с наркотиками и коррупцией. Мы жили счастливо»: Отец 8 детей, обвиняемый в изнасиловании дочери, рассказал об оружии и надругательствах

Главу многодетной семьи из Химози отправят на психиатрическую экспертизуГлаву многодетной семьи из Химози отправят на психиатрическую экспертизуФото: Олег ЗОЛОТО

А мать Андрея Бовта в интервью КП заявила, что он очень заботливый, но строгий отец. И обвинения против него - выдумка жены, от которой Андрей собирался уйти потому что влюбился в другую

Андрей Бовт - сотрудник спецслужб и любящий отец? Его мать думает, что да

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 8.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия +7 (812) 418-37-73+7 931 398 92 92+7 931 398 92 92
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Смольном сообщили, за что будут отвечать вице-губернаторы Батанов и Соколов
В Петербурге грабитель-неудачник убежал с купюрами банка приколов после налета на офис срочных займов
В домах Ленобласти, пострадавших от штормового ветра, восстановили электричество
На стенах Никольского собора увековечили имена 14 моряков, героически погибших в подлодке АС-31
Главный тренер СКА Алексей Кудашов считает, что в игре с ЦСКА все решила одна ошибка
Нападающий СКА Александр Барабанов не понимает, почему его команда не забила
СКА уступил ЦСКА в дерби при 62 тысячах болельщиков на «Газпром Арене»
Во время матча СКА и ЦСКА на «Газпром Арене» возле льда забил фонтан
На Невском проспекте «Лексус» отбросило на тротуар после удара с «Фольксвагеном»
Алина Загитова вернулась на лед, выступив на «Газпром Арене» перед матчем СКА - ЦСКА
В Петербурге подводят итоги повсеместных бед от шторма
Петербургский офицер отправился за решетку после продаж командировок в Сирию
Суд отказался арестовать депутата ЗакСа Ленобласти за мошенничество с деньгами «Газпрома»
В пятницу 20 декабря Петербург посетят Владимир Путин и президенты стран СНГ
На Эрмитаже установили веб-камеру, через которую можно посмотреть на очередь в музей
Водители жалуются на жуткие пробки из-за неожиданного перекрытия Невского проспекта
SPAR и «Семья» закрывают все магазины в Петербурге и Ленобласти
Мусорная реформа начнет работать в Петербурге в 2020 году
В сестрорецком парке Дубки затопило 40 процентов территории
Петербуржец заплатит штраф за оскорбление кавказцев и цыган в интернете
Глава Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Денис Чамара переходит на службу в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Аршавин: С Малкомом и Кокориным «Зенит» станет интереснее
В Кудрово приступили к строительству поликлиники
В Гатчинском парке живет лиса, которую нельзя кормить
Когда зима позволяет: В Петербурге заметили парней на красном «Москвиче»-кабриолете
Более 3 тонн польских и голландских груш уничтожено в Петербурге
Голодная лиса вышла к людям в Красносельском районе Петербурга
Стала известна погода на Новый год в Петербурге