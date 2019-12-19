«Я боролся с наркотиками и коррупцией. Мы жили счастливо»: Отец 8 детей, обвиняемый в изнасиловании дочери, рассказал об оружии и надругательствах
Главу многодетной семьи из Химози отправят на психиатрическую экспертизуФото: Олег ЗОЛОТО
А мать Андрея Бовта в интервью КП заявила, что он очень заботливый, но строгий отец. И обвинения против него - выдумка жены, от которой Андрей собирался уйти потому что влюбился в другую
Андрей Бовт - сотрудник спецслужб и любящий отец? Его мать думает, что да
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