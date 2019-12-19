Петербург едва не утонул, но пережил декабрьский шторм. А что будет в новогоднюю ночь?
Встретить Новый год со снегом вряд ли получится.Фото: Олег ЗОЛОТО
Сильный ветер, скоростью до 28 м/c, заставил закрыть дамбу, а горожан спрятаться по домам. Повалены не только сотни деревьев, приуныли и несколько новогодних елок. В соцсетях шутят, что это точно отражает настроение петербуржцев перед Новым годом
Дед Мороз не придет - в Петербурге шторм, побит температурный рекорд и зацвели цветы. А что говорят синоптики о новогодней ночи?
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