Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Как рокеры ни с кем не боролись, но развалили страну
Александр Донских, Александр Соколов и Александр Семенов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге» 92.0 FMФото: Андрей ГАШЕВ
Музыкант группы «Зоопарк» Александр Донских и президент Петербургского рок-клуба Александр Семенов вместе с гитаристом группы «Мифы» Александром Соколовым откуда бралась аппаратура и инструменты. И почему рок проиграл попсе в конце 80-ых
ЛЕГЕНДЫ и МИФЫ Ленинградского рок-клуба. Как рокеры ни с кем не боролись, но развалили страну
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