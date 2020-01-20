2020-01-20T21:11:24+03:00
Проверено временем с Александром Донских
Александр ДОНСКИХАлександр СЕМЕНОВ

Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Как рокеры ни с кем не боролись, но развалили страну

Александр Донских, Александр Соколов и Александр Семенов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге» 92.0 FMАлександр Донских, Александр Соколов и Александр Семенов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге» 92.0 FMФото: Андрей ГАШЕВ

Музыкант группы «Зоопарк» Александр Донских и президент Петербургского рок-клуба Александр Семенов вместе с гитаристом группы «Мифы» Александром Соколовым откуда бралась аппаратура и инструменты. И почему рок проиграл попсе в конце 80-ых

ЛЕГЕНДЫ и МИФЫ Ленинградского рок-клуба. Как рокеры ни с кем не боролись, но развалили страну

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30 Декабря 2019 22:03 - 23:02

Проверено временем с Александром Донских

Тема: Времена доисторические - первый в Ленинграде рок-фестиваль прошел за 10 лет до создания рок-клуба

В студии: Александр ДОНСКИХ, Александр СЕМЕНОВ

В гостях: Василий ЦАРЕВ
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