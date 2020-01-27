Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. «Странные Игры» и группа АВИА
Александр Донских, Алексей Рахов и Александр Семенов в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге» 92.0 FMФото: Артем КИЛЬКИН
Как Башлачев не стал петь в группе «Странные Игры». Зачем Петр Мамонов покупал 2 литра кока-колы. И слишком серьезные щи Игоря Бутмана. О камнях, катящихся с горы, говорим с главным саксофонистом ленинградского рока Алексеем Раховым
ЛЕГЕНДЫ и МИФЫ Ленинградского рок-клуба. «Странные Игры» и группа АВИА
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