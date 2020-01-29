Штрафовать петербуржцев за застекленные балконы все-таки не будут
По новой версии административного кодекса Петербурга за остекление балкона без согласования положен штраф от 1 до 5 тысяч рублейФото: Олег ЗОЛОТО
Депутаты - тоже люди, они тоже стеклили балконы и лоджии в своих квартирах без согласования с ГАТИ. Так что спикер ЗакСа Вячеслав Макаров обещает пересмотреть закон и поправить его при необходимости. Но тогда кто этот закон принимал?
ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Штрафовать за остекление балконов всё-таки не будут
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