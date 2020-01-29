Новые отставки в Смольном: ушли главы Комитетов по спорту и промышленной политике
Губернатор Александр Беглов в сентябре 2019 года говорил, что сформирована команда соратников и единомышленников, которые готовы работать над тем, чтобы Петербург сделал решительный шаг впередФото: Олег ЗОЛОТО
По слухам, контракты на этот год до сих пор не продлены с руководителями других комитетов и с главами районных администраций. А за четыре месяца после выборов из Смольного ушли три вице-губернатора. И вот интересно - а «команда Беглова» вообще существует?
ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Новые отставки в Смольном - а существует ли «команда Беглова»?
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