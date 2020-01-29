2020-01-30T11:57:29+03:00
Тема дня. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

«Процедура не из приятных»: в аэропорту «Пулково» всех туристов, прилетевших из китайского Хайнаня, начали тестировать на китайский коронавирус

Туристов с Хайнаня проверяют при помощи специальных реактивов, чувствительных к новому китайскому вирусу. Фото: скриншот видео InstagramТуристов с Хайнаня проверяют при помощи специальных реактивов, чувствительных к новому китайскому вирусу. Фото: скриншот видео Instagram

Тем временем эпидемия в самом Китае достигла угрожающих масштабов - по последним данным новым вирусом заразилось около 6 000 человек. 132 пациента спасти не удалось. Петербург ждет резкого снижения числа китайских туристов этой зимой и весной

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Российских туристов в Пулково заставляют сдавать анализы

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Тема дня. Петербург

Тема: «Неконтролируемая ярость»: Защита доцента Соколова уверена, что на убийство студентки его могли толкнуть медицинские препараты

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
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