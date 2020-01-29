«Процедура не из приятных»: в аэропорту «Пулково» всех туристов, прилетевших из китайского Хайнаня, начали тестировать на китайский коронавирус
Туристов с Хайнаня проверяют при помощи специальных реактивов, чувствительных к новому китайскому вирусу. Фото: скриншот видео Instagram
Тем временем эпидемия в самом Китае достигла угрожающих масштабов - по последним данным новым вирусом заразилось около 6 000 человек. 132 пациента спасти не удалось. Петербург ждет резкого снижения числа китайских туристов этой зимой и весной
ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Российских туристов в Пулково заставляют сдавать анализы
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