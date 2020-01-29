«Неконтролируемая ярость»: Защита доцента Соколова уверена, что на убийство студентки его могли толкнуть медицинские препараты
Олег Соколов все еще находится в Бутырке, в ближайшее время его отправят обратно в Кресты, поскольку психиатрическая экспертиза, проводившаяся в Москве, завершенаФото: Артем КИЛЬКИН
Адвокат Александр Почуев после того, как психиатрическая экспертиза признала Соколова вменяемым, требует проведения фармакологической экспертизы. «Комсомолка» выяснила у экспертов, что именно могло разбудить зверя в ту роковую ночь
ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Какие препараты могли разбудить зверя в доценте-историке Олеге Соколове
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