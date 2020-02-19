Платная парковка в центре Петербурга становится по-настоящему платной
Зона платных парковок в центре Петербурга открылась осенью 2015 года. Но до сих пор у властей нет возможности штрафовать водителей, которые паркуются там на халявуФото: Олег ЗОЛОТО
Начальник петербургского главка МВД Роман Плугин заявил, что завершена работа над соглашением, которое даст Смольному доступ к адресам и фамилиям владельцев машин, которые паркуются в платной зоне на халяву
ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Смольный почти договорился с МВД о штрафах за неоплаченную парковку
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