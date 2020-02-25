Убирать несуществующий снег в Петербурге оказалось дороже, чем прошлогодние снежные завалы
Вы же помните, как убирали снег в январе 2019 года? Нынешней зимой город тратит на уборку большеФото: Артем КИЛЬКИН
Смольный опубликовал финансовые отчеты дорожных служб за январь. И получилось, что расходы на уборку в полтора-два раза выше прошлогодних. Депутаты ЗакСа обещают разобраться в том, как такое возможно. Но где-нибудь весной
Убирать несуществующий снег в Петербурге оказалось дороже, чем прошлогодние снежные завалы
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