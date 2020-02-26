Николай Валуев не против сесть в соседнее кресло со Шнуром в Госдуме
Николай Валуев в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FMФото: Никита СКОПИН
Говорим с депутатом Госдумы Николаем Валуевым об аннигиляции маршруток в Петербурге, о строительстве метро, о кризисе в российском спорте, о Шнуре в Госдуме, об обнаженной женской груди в Эрмитаже и о том, как поздравлять женщин с 8 марта
БЕСЕДКА с Николаем Валуевым. О Шнуре в Госдуме, о транспортной реформе в Петербурге, о допинговых скандалах и о женской груди в Эрмитаже
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