2020-02-26T21:23:46+03:00
Беседка. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Николай Валуев не против сесть в соседнее кресло со Шнуром в Госдуме

Николай Валуев в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FMНиколай Валуев в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FMФото: Никита СКОПИН

Говорим с депутатом Госдумы Николаем Валуевым об аннигиляции маршруток в Петербурге, о строительстве метро, о кризисе в российском спорте, о Шнуре в Госдуме, об обнаженной женской груди в Эрмитаже и о том, как поздравлять женщин с 8 марта

БЕСЕДКА с Николаем Валуевым. О Шнуре в Госдуме, о транспортной реформе в Петербурге, о допинговых скандалах и о женской груди в Эрмитаже

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В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Ольга МАРКИНА

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