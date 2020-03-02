2020-03-02T20:03:52+03:00
Открытая студия
Алена ГРИНЧЕВСКАЯ

Как соблюдаются условия охраны труда в российских компаниях?

Алена Гринчевская и Николай Кривозерцев в открытой студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM на Международном форуме трудаАлена Гринчевская и Николай Кривозерцев в открытой студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM на Международном форуме трудаФото: Артем КИЛЬКИН

Говорим с Николаем Кривозерцевым, генеральным директором компании «ЭкоСтандарт» о том, почему безопасность сотрудников на производстве должна быть в числе приоритетных задач любого предприятия

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. Николай Кривозерцев, генеральный директор компании «ЭкоСтандарт»

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