Как соблюдаются условия охраны труда в российских компаниях?
Алена Гринчевская и Николай Кривозерцев в открытой студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM на Международном форуме трудаФото: Артем КИЛЬКИН
Говорим с Николаем Кривозерцевым, генеральным директором компании «ЭкоСтандарт» о том, почему безопасность сотрудников на производстве должна быть в числе приоритетных задач любого предприятия
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. Николай Кривозерцев, генеральный директор компании «ЭкоСтандарт»
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