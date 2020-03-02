Какие профессии будут наименее востребованы в Петербурге в ближайшие 5-10 лет
Алена Гринчевская и Александр Курячий в открытой студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM на Международном форуме трудаФото: Никита СКОПИН
Говорим с Александром Курячим, директором Центра прикладных исследований и разработок Высшей школы экономики о том, как анализ резюме, размещенных в Сети, помогает определить провальные специальности, а также как спрогнозировать ситуацию на рынке труда
ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ. Александр Курячий, директор Центра прикладных исследований и разработок ВШЭ
00:00
00:00