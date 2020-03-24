Новые пациенты с коронавирусом в Боткинской больнице. А Смольный закрывает фитнес-центры и фуд-корты
За сутки количество зараженных коронавирусом в Петербурге и Ленобласти увеличилось на семь человекФото: Артем КИЛЬКИН
Число зараженных коронавирусом в Петербурге на 24 марта 2020 года увеличилось на пять человек. Еще двое зарегистрированы в Ленинградской области. Тяжелых случаев нет. Но власти ужесточают карантинные меры
ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Новые пациенты с коронавирусом в Боткинской больнице. А Смольный закрывает фитнес-центры и фуд-корты
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