Новая версия защиты Олега Соколова: доцент-историк зверски убил свою любовницу под действием НЛП
Олег Соколов и Анастасия Ещенко в ночь перед убийством обсуждали будущую свадьбу и совместных детейФото: СОЦСЕТИ
Адвокат Соколова Александр Почуев рассказал КП о том, как сложился вечер накануне убийства. Соколов и Ещенко отмечали 5-ю годовщину отношений, поссорились из-за детей. А на настроение Соколова повлияли слова на стене в парадной и в интернете
ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Доцент Соколов убил Анастасию Ещенко под действием нейро-лингвистического программирования
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