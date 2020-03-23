Громче нормы в 5-7 раз: в Центре гигиены и эпидемиологии назвали самое шумное место в Санкт-Петербурге
По данным Центра гигиены и эпидемиологии, самым шумным местом Санкт-Петербурга вот уже три года подряд становится набережная Обводного канала.Фото: Артем КИЛЬКИН
Жить там - все равно что на взлетной полосе аэродрома. А эксперты говорят, что ущерб от шумового загрязнения в Петербурге намного серьезнее, чем ущерб от того же коронавируса
ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Ущерб от уличного шума больше, чем от коронавируса?
00:00
00:00