2020-03-24T20:46:17+03:00
Тема дня. Петербург
Алеся КРУПАНИНА

Громче нормы в 5-7 раз: в Центре гигиены и эпидемиологии назвали самое шумное место в Санкт-Петербурге

По данным Центра гигиены и эпидемиологии, самым шумным местом Санкт-Петербурга вот уже три года подряд становится набережная Обводного канала.По данным Центра гигиены и эпидемиологии, самым шумным местом Санкт-Петербурга вот уже три года подряд становится набережная Обводного канала.Фото: Артем КИЛЬКИН

Жить там - все равно что на взлетной полосе аэродрома. А эксперты говорят, что ущерб от шумового загрязнения в Петербурге намного серьезнее, чем ущерб от того же коронавируса

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Ущерб от уличного шума больше, чем от коронавируса?

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