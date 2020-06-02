Рекордный дефицит бюджета Петербурга - 111 миллиардов. Но власти нашли деньги на оплату услуг полицейских по борьбе с громкими соседями
Обсуждаем повестку завтрашнего заседания петербургского парламента с депутатом Денисом Четырбоком. ЗакС примет секвестр городского бюджета, новый закон об уполномоченном по правам человека и пропишет 1,5 млн руб на выполнение закона о тишине
НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ. Рекордный дефицит бюджета, полицейские будут штрафовать громких соседей и новый закон об омбудсмене в Петербурге