2020-06-02T14:06:20+03:00
Беседка. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙОльга МАРКИНА

Рекордный дефицит бюджета Петербурга - 111 миллиардов. Но власти нашли деньги на оплату услуг полицейских по борьбе с громкими соседями

Программа «Нулевое чтение» на радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FMПрограмма «Нулевое чтение» на радио «Комсомольская Правда в Петербурге», 92.0 FM

Обсуждаем повестку завтрашнего заседания петербургского парламента с депутатом Денисом Четырбоком. ЗакС примет секвестр городского бюджета, новый закон об уполномоченном по правам человека и пропишет 1,5 млн руб на выполнение закона о тишине

НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ. Рекордный дефицит бюджета, полицейские будут штрафовать громких соседей и новый закон об омбудсмене в Петербурге

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