2020-08-04T20:05:38+03:00
Тема дня. Петербург
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Смольный угрожает закрытием торговым центрам и рынкам

Торговые центры и рынки ждет штраф и закрытие на 90 суток за несоблюдение правил безопасности по коронавирусуТорговые центры и рынки ждет штраф и закрытие на 90 суток за несоблюдение правил безопасности по коронавирусуФото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Петербурга Александр Беглов лично убедился в том, что за неделю с момента открытия ТЦ многие слишком расслабились. А коронавирус все еще не побежден, впереди сезонный грипп. И все это может обернуться повторной остановкой экономики

ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Смольный угрожает закрытием торговым центрам и рынкам

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