Стоит ли опасаться слухов о грядущем локдауне в Петербурге
Маски, перчатки, социальная дистанция – если мы не хотим, чтобы вернулись времена самоизоляции и тотальной остановки экономикиФото: Олег ЗОЛОТО
Заболеваемость коронавирусом растет, число свободных мест в инфекционных отделениях больниц уже меньше 15%. Но власти уверяют, что вероятность возвращения тотальных запретов не высока. Если и будут ограничения, то точечные
ТЕМА ДНЯ в Петербурге. Неделя до начала новой волны коронавирусных ограничений (если верить слухам)
00:00
00:00