Владимир Путин одобрил введение туристического сбора с иностранцев в Петербурге
Контрольно-счетная палата Петербурга вернула в бюджет работами и деньгами 15,5 миллионов рублейФото: Артем КИЛЬКИН
Собирать планируют по 100 руб. в сутки, деньги пойдут на ремонт фасадов. Тем временем, ЗакС озабочен наличием туалетов в парках и в связи с этим правит закон о зеленых насаждениях. А КСП отчиталась о финансовых нарушениях в работе Смольного. Там миллионы
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Беглов встретился с Путиным, а ЗакС решает проблему с туалетами в парках
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