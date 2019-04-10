2019-04-10T21:12:31+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Владимир Путин одобрил введение туристического сбора с иностранцев в Петербурге

Контрольно-счетная палата Петербурга вернула в бюджет работами и деньгами 15,5 миллионов рублейКонтрольно-счетная палата Петербурга вернула в бюджет работами и деньгами 15,5 миллионов рублейФото: Артем КИЛЬКИН

Собирать планируют по 100 руб. в сутки, деньги пойдут на ремонт фасадов. Тем временем, ЗакС озабочен наличием туалетов в парках и в связи с этим правит закон о зеленых насаждениях. А КСП отчиталась о финансовых нарушениях в работе Смольного. Там миллионы

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Беглов встретился с Путиным, а ЗакС решает проблему с туалетами в парках

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