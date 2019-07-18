Вячеслав Макаров: петербургский парламент - лучший мире. Да что там в мире... лучший в России!
Спикер ЗакСа Вячеслав в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Артем КИЛЬКИН
Говорим со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым об итогах парламентского года. А также о том, как депутаты могут помочь городу в строительстве метро. О том, как ЗакС борется с точечной и массовой застройкой. И о личном - о внучках, о спорте и о вере в бога
ЛИЦА ВЛАСТИ. Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров
00:00
00:00