2019-07-18T19:55:10+03:00
Лица власти – Петербург
Ирина ЖЕГЛОВАДмитрий ДЕЛИНСКИЙ

Вячеслав Макаров: петербургский парламент - лучший мире. Да что там в мире... лучший в России!

Спикер ЗакСа Вячеслав в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Спикер ЗакСа Вячеслав в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Артем КИЛЬКИН

Говорим со спикером ЗакСа Вячеславом Макаровым об итогах парламентского года. А также о том, как депутаты могут помочь городу в строительстве метро. О том, как ЗакС борется с точечной и массовой застройкой. И о личном - о внучках, о спорте и о вере в бога

ЛИЦА ВЛАСТИ. Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров

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