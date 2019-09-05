2019-09-05T12:41:18+03:00
Афиша
Алеся КРУПАНИНА

Театральный праздник на Малой Конюшенной. Что готовит нам последняя суббота проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях»

Ольга Романецкая, Анастасия Удалова, Надежда Антипова в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Ольга Романецкая, Анастасия Удалова, Надежда Антипова в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Олег ЗОЛОТО

Театральный марафон на Малой Конюшенной заканчивается. В субботу, 7 сентября перед зрителями выступят артисты Молодежного театра на Фонтанке, Театра Дождей, музыкально-драматического театра «Синяя птица». Подробности - в этом подкасте

АФИША. Театральный Петербург на Книжных аллеях - день шестой

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