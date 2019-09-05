Театральный праздник на Малой Конюшенной. Что готовит нам последняя суббота проекта «Театральный Петербург на Книжных аллеях»
Ольга Романецкая, Анастасия Удалова, Надежда Антипова в студии радио «Комсомольская Правда в Петербурге»Фото: Олег ЗОЛОТО
Театральный марафон на Малой Конюшенной заканчивается. В субботу, 7 сентября перед зрителями выступят артисты Молодежного театра на Фонтанке, Театра Дождей, музыкально-драматического театра «Синяя птица». Подробности - в этом подкасте
АФИША. Театральный Петербург на Книжных аллеях - день шестой
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