Мигрант, уходя от полицейской погони, выехал на трамвайную остановку. Погибла пенсионерка, еще одна женщина тяжело ранена
Машина въехала в толпу людей на трамвайной остановке Фото: ДТП и ЧП Петербурга
В крови у водителя нашли 0,8 промилле. И вот вопрос - а если бы не было погони, все остались бы живы-здоровы? Обсуждаем с экспертами, в какой момент инспекторы ГИБДД могут открыть огонь. И могут ли вообще
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Почему у гаишников не хватило смелости стрелять по колесам?
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