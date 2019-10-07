2019-10-08T10:28:36+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Мигрант, уходя от полицейской погони, выехал на трамвайную остановку. Погибла пенсионерка, еще одна женщина тяжело ранена

Машина въехала в толпу людей на трамвайной остановке Фото: ДТП и ЧП ПетербургаМашина въехала в толпу людей на трамвайной остановке Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В крови у водителя нашли 0,8 промилле. И вот вопрос - а если бы не было погони, все остались бы живы-здоровы? Обсуждаем с экспертами, в какой момент инспекторы ГИБДД могут открыть огонь. И могут ли вообще

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Почему у гаишников не хватило смелости стрелять по колесам?

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3 Октября 2019 18:33 - 18:46

Картина дня в Петербурге

Тема: «В кино меня мог бы сыграть Егор Бероев»: летчик Дамир Юсупов, посадивший на кукурузное поле самолет, рассказал о съемках в кино

В студии: Дмитрий ДЕЛИНСКИЙ, Алеся КРУПАНИНА
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