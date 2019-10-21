Транспортная реформа: 271 коммерческий маршрут пойдет под нож
Маршрутки должны исчезнуть с улиц Петербурге в середине 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО
С 15 июля будущего года на улицах Петербурга должны остаться только новые автобусы с валидаторами. Кондукторов уволят, вместо трех сотен коммерческих маршрутов запустят 97 социальных. В Смольном считают, что так будет удобнее пассажирам
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Смольный избавится от коммерческих маршруток и планирует снизить скорость в центре до 30 км/ч
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