Петербургских политиков предложили хоронить в Петропавловской крепости - рядом с Романовыми
Вот здесь, по мнению общественных активистов, надлежит хоронить петербургских губернаторовФото: Александр ГЛУЗ
Логика такая – до революции в Петропавловке было подготовлено 60 похоронных мест, сейчас занято всего 17. И чего месту пропадать зря, если царей у нас уже нет, а выдающиеся государственные деятели все еще есть. И они иногда умирают
Провокация или идиотизм? В Петербурге предложили хоронить губернаторов рядом с императорами
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