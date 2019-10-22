60 рублей за жетон: в Смольном задумали резкое повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
В 2020 стоимость жетона может вырасти до 60 рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
Цифры озвучены официально, но пока это только планы на уровне обсуждения. Чиновники говорят, что причина резкого роста - грядущая реформа системы общественного транспорта. Но в ЗакСе крайне недовольны и собираются писать письма протеста губернатору
60 рублей за проезд - возможно даже с Нового года. ЗакС будет жаловаться Беглову
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