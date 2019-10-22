Боярский снова паркуется, как тысяча чертей. А ледокол «Тор» из Петербурга подал сигнал SOS в Норвежском море
Что позволено Юпитеру, то не позволено быкуФото: Алексей БУЛАТОВ
С моряками все в порядке - 33 человека на борту ледокола живы и здоровы. В Петербурге новая примета - видите машину Боярского на тротуаре, значит, где-то рядом аптека. А еще «Ночлежка» готовится к зиме и снова собирает деньги
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Боярский снова паркуется как тысяча чертей, ледокол из Петербурга подал сигнал SOS, «Ночлежка» собирает деньги на зиму
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