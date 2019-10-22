2019-10-22T20:11:36+03:00
Картина дня в Петербурге
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлеся КРУПАНИНА

Боярский снова паркуется, как тысяча чертей. А ледокол «Тор» из Петербурга подал сигнал SOS в Норвежском море

Что позволено Юпитеру, то не позволено быкуЧто позволено Юпитеру, то не позволено быкуФото: Алексей БУЛАТОВ

С моряками все в порядке - 33 человека на борту ледокола живы и здоровы. В Петербурге новая примета - видите машину Боярского на тротуаре, значит, где-то рядом аптека. А еще «Ночлежка» готовится к зиме и снова собирает деньги

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Боярский снова паркуется как тысяча чертей, ледокол из Петербурга подал сигнал SOS, «Ночлежка» собирает деньги на зиму

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