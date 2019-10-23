Пришлось выпрыгивать на ходу: поезд «Владикавказ-Санкт-Петербург» увез пассажиров в промзону
В РЖД неофициально говорят, что диспетчер дал зеленый сигнал машинисту маневрового локомотиваФото: Алексей БУЛАТОВ
По словам пассажиров, им просто не дали времени выйти - локомотив неожиданно потащил вагоны в депо через десять минут после прибытия на Московский вокзал. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Пассажиры выпрыгивали из поезда на ходу
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